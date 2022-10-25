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Происшествия25 октября 2022 10:03

В Белгородской области мужчина заступился за сестру при помощи резиновой киянки

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о причинении телесных повреждений обратился 30-летний мужчина. После проверки участковые установили, что он пострадал во время конфликта с бывшим шурином. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, потерпевший после развода продолжал приходить к бывшей жене, но ей это не нравилось. Не сумев самостоятельно решить проблему, женщина пожаловалась своему брату. В телефонной беседе мужчинам не удалось прийти к компромиссу, в итоге очередной визит закончился конфликтом. Брат женщины ударил бывшего шурина три удара резиновой киянкой по голове, причинив телесные повреждения.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.