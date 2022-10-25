В Белгороде погиб водитель «Тойоты»

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня, 25 октября, в 00:17 в Белгороде 26-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Celica», двигался по улице Пугачёва. В районе дома № 5 он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Мерседеса» и «Фольксвагена» пострадали четыре человека. ДТП произошло 23 октября в 21:35 на 168 км автодороги «Белгород – М-4«Дон» – Москва – Воронеж – Ростов – Краснодар – Новороссийск».