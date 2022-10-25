Аналитика: россияне стали реже пользоваться наличными деньгами

Однако треть наших сограждан по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги.

Несмотря на общую неопределенность, число россиян, которые предпочитают пользоваться безналичными расчетами, продолжает расти. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом».

24% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 41% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас.

Среди факторов, повлиявших на их отношение к наличным деньгам в последнее время сильнее всего, респонденты называют общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), личные риски и бытовую ситуацию.

Одни из факторов, почему люди предпочитают банковские карты наличным – это скорость расчетов и безопасность. Отношение же россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим. Лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт таких расчетов или однозначно готовы попробовать. 59% не хотят рассчитываться криптовалютой - больше всего убежденных противников на Урале (66%), меньше всего на Северном Кавказе (46%).