Ревнивый житель Белгорода едва не зарезал своего знакомого

Подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов в область головы и туловища потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

44-летнему жителю Белгорода предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Установлено, что 13 октября этого года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре одного из общежитий, инициировал ссору на почве ревности со своим знакомым. Подозреваемый схватил нож и попытался убить последнего, нанеся несколько ударов в область головы и туловища. Благодаря активным действиям соседей, услышавших крики в коридоре, обвиняемый был задержан на месте происшествия, благодаря чему потерпевший сохранил жизнь.

На период следствия суд заключил злоумышленника под стражу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15-ти лет лишения свободы.