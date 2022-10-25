Белгородец украл телевизор и планшет, разбив окно

В конце сентября в ОМВД России по Прохоровскому району от местных жителей поступило сообщение о том, что в одном из сельских домов разбито окно. Позже в полицию с заявлением о пропаже имущества обратился хозяин жилища. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1991 года рождения. По предварительным данным, злоумышленник знал, что у его знакомого в одном из сел есть дом, где постоянно никто не проживает. Приехав туда в поисках наживы, подозреваемый разбил окно, проник внутрь и забрал телевизор, ТВ-приставку и планшет. Часть похищенного полицейские изъяли.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.