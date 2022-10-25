В Белгородскую область доставили 42 тысячи назальных вакцин «Спутник V»

Вакцинацию и ревакцинацию в регионе проходят 1200 человек в день. Фото: Артем КИЛЬКИН

- 42 тысячи вакцин «Спутник V» с насадками-распылителями поступили в регион, а это значит, так как она вводится 2 раза, 21 тысяча человек сможет сделать прививку от коронавируса, - сообщил вовремя традиционного утреннего обращения в VK губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все назальные вакцины уже распределены по медорганизациям региона пропорционально численности жителей. Так, по четыре тысячи получили Белгород и Старый Оскол, по три тысячи – Губкинский городской округ и Белгородский район, две тысячи отправлено в Шебекинскую ЦРБ, а остальные медучреждения получили от 500 до 1500 приборов.

По словам Вячеслава Владимировича, вакцинацию и ревакцинацию проходят 1200 человек в день.

- Если у кого-то есть желание привиться, вы можете такой возможностью воспользоваться, получив информацию в центральных районных больницах, - подытожил глава Белгородчины.