23 октября в Белгородской области ожидаются дожди и туман

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством в дождь и во время тумана. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем небольшие дожди. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем +7+12 градусов. В Белгороде ночью от 3 до 5 градусов выше ноля, днем +10+12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте. Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством в дождь и во время тумана - необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.