В Белгородской области в столкновении «Мерседеса» и «Фольксвагена» пострадали 4 человека

По предварительным данным, вчера, 23 октября, в 21:35 на 168 км автодороги «Белгород – М-4«Дон» – Москва – Воронеж – Ростов – Краснодар – Новороссийск» 54-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигался со стороны Валуек в сторону Алексеевки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При проезде нерегулируемого перекрёстка он не уступил дорогу транспортному средству «Мерседес Акрос» под управлением 44-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель и пассажиры «Фольксваген» - мужчины 27, 45 и 48 лет - пострадали.

Как сообщалось ранее, в Губкине иномарка насмерть сбила 45-летнюю женщину. А в Старом Осколе пострадал 16-летний юноша.