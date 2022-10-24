Белгородец украл бензопилу, чтобы купить алкоголь

В ОМВД России по Губкину 23 октября обратился 69-летний житель одного из сел. Он сообщил, что из его домовладения похитили имущество. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождался, когда соседа не будет дома, залез на чердачное помещение, открыл щеколду и проник внутрь. Обнаружив там бензопилу и алюминиевую флягу, подозреваемый забрал их, чтобы впоследствии продать и купить спиртное. Похищенное он спрятал возле своего дома. Принадлежащее пенсионеру имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.