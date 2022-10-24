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Здоровье24 октября 2022 11:00

Более 158 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 91 человек заболел ковидом
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 109 человек заболели, а выздоровел – 91.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 383 пациента, выздоровели – 158 068, умерли – 2 299. Сейчас из 157-ми госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 22 октября в нашем регионе заболели 111 человек, а выздоровели – 197. А 21 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 214 к 117-ти.