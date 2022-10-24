Белгородец пытался подкупить автоинспектора

Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных бездействий). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 15 октября этого года 37-летний житель Чернянского района пытался передать инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей за несоставление административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.