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Общество24 октября 2022 10:25

В Белгороде ликвидировали несанкционированную свалку

Проверку инициировала транспортная прокуратура
Алексей СЕРГУНИН

Региональная транспортная прокуратура выявила в Белгороде (ул. Машковцева, 28) несанкционированную свалку бытовых и пищевых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалка была расположена на расстоянии 6,45 км от контрольной точки аэродрома, хотя по всем нормативам она не могла быть ближе 15 км. Прокурор Белгорода дал указание ликвидировать свалку, чтобы не нарушать безопасность полетов из-за возможно появления птиц вблизи мусорных куч. Все нарушения были оперативно устранены, бытовые и пищевые отходы перевезли на законно организованные полигоны ТБО.