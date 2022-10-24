Белгородские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по пулевой стрельбе

Эвелина Шеина, Анастасия Харужная и Мария Махова (слева). Фото ЦСП Белгородской области.

В Ижевске состоялось лично-командное первенство России по пулевой стрельбе (стрельба из пневматического оружия). В активе белгородцев четыре призовых места.

Воспитанница СШОР № 2 (Старый Оскол) Эвелина Шеина завоевала золотую медаль в упражнении «ПП-60». А в упражнении «ПП-ПС» Эвелина вместе с Андреем Меньшиковым выиграли серебряные медали. На этом подвиги Шеиной не закончились. Вместе с Анастасией Харужной и Марией Маховой они финишировали вторыми в упражнении «ПП-180».

Единственную награду в личном зачете у юношей в копилку сборной нашего региона положил воспитанник СШОР Яковлевского горокруга Сергей Новосёлов. Он победил в упражнении «ВП-60».

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Головкова, Андрея Катаржнова, Максима Тыкало и Олега Колодезного.