За убийство брата в состоянии аффекта белгородца наказали исправительными работами

Подсудимый выхватил нож у брата и нанес им множественные колото-резаные раны в области головы, туловища и конечностей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

23-летний житель Белгорода признан виновным по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения - аффекта). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в ночное время 17 апреля этого года на территории одного из частных домов в селе Варваровка Белгородского района находящийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший спровоцировал беспричинную ссору со своим младшим братом, переросшую в обоюдную борьбу. В ходе нее потерпевший имевшимся у него ножом причинил подсудимому множественные ссадины и резаные раны, не повлекшие вреда здоровью.

Но так до этого потерпевший длительное время вел себя по отношению к подсудимому аморально, издевался над ним, применял насилие и оскорблял, для подсудимого возникла продолжительная психотравмирующая ситуация, повлекшая наступление аффекта. Находясь в этом состоянии, подсудимый выхватил нож и нанес им множественные колото-резаные раны в области головы, туловища и конечностей. В результате причинённых повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда жителю Белгорода назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.