В белгородском Губкине иномарка насмерть сбила 45-летнюю женщину

По предварительным данным, 22 октября, около 17:00 в Губкине в районе дома № 347 по улице Белгородской 19-летний водитель, управляя автомобилем «SHAANXI», наехал на 45-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этот же день произошло еще два ДТП с участием пешеходов.

В Белгороде, в 17:20, на пятом километре автодороги (ул. Красноармейская - мкн. «Юго-Западный 2») 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны поселка Комсомольский в направлении Белгорода, сбил 62-летнюю женщину. А в Старом Осколе, в 21:20, в районе дома № 6 по проспекту Молодежный, 27-летний водитель, управляя автомобилем «DATSUN ON-DO», наехал на 16-летнего подростка.

В результате ДТП в Старом Осколе и в Белгороде пешеходы, переходившие проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, получили телесные повреждения.