Более 600 жителей Белгородской области прошли курсы оказания первой помощи

Занятия проводят сотрудники скорой медицинской помощи, а также врачи центральных районных больниц. В учебную программу входит:

- базовая сердечно-легочная реанимация;

- первая помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях;

- первая помощь при травмах и наружных кровотечениях;

- первая помощь при острых отравлениях, ожогах, обморожениях, анафилактическом шоке, укусах змей, гипергликемии, остром нарушении мозгового кровотока, а также при болях в сердце.

Узнать место, дату, а также возможность записаться на курсы белгородцы могут в карточках на странице губернатора Вячеслава Гладкова в VK.