Белгородский «Салют» сенсационно проиграл «Динамо» из Владивостока

После сегодняшнего игрового дня «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (37 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 23 октября, в матче 18-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле «Динамо» из Владивостока. С одной стороны, это был матч лидеров: хозяева шли на втором месте, гости – на четвертом. С другой стороны, разница между ними составляла девять очков, и белгородцы уж как минимум не имели права проигрывать, дабы далеко не отпускать «Калугу». В итоге исход поединка решил один точный удар, а провели его гости на 90+ минуте. Отличился Котов. Итог – 1:0 в пользу динамовцев.

«Салют»: Ковалёв, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Жилмостных, Дудайти (Курзенёв, 82), Дегтярёв, Малахов, Бояркин (Сухов, 90+), Матвевнин, Дёгтев (Канищев, 70).

После сегодняшнего игрового дня «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (37 очков). Лидирует «Калуга» (41). В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (34). В 19-м туре 30 октября наши парни сыграют в Долгопрудном с местным «Космосом» (пятое место, 29 очков). Начало игры в 14:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет лидерство, правда уже в паре с Валерием Альшанским из долгопрудненского «Космоса». У них по 11 голов. Следом располагается Иван Хлебородов из «Калуги» с девятью мячами.