Белгородский губернатор навестил шебекинцев в пункте временного размещения

Губернатор пообщался с шебекинцами в ПВР. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков съездил в пункт временного размещения в Старом Осколе, куда вывезли жителей обстрелянного Шебекино. На момент нахождения губернатора в ПВР было порядка 120 человек, четверть из них – дети. Позже подъехал еще автобус с 35 шебекинцами.

- Постарался проговорить на месте со всеми жителями. Говорил честно. Ситуация сложная. Именно поэтому принято решение и о дистанционном обучении, и об отселении жителей в безопасное место. Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Это для нас является главным приоритетом, - написал Гладков в соцсети.

Глав региона также поделился, что от шебекинцев поступали разные просьбы - от утренней зарядки до трудоустройства. Будем помогать. Пообещал помочь. Жителям Шебекино, которые хотят добраться в ПВР, нужно обращаться нужно к главам округов Владимиру Жданову и Андрею Чеснокову.