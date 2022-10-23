Губернатор поблагодарил оперативные службы Белгородской области за слаженную работу

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В своем телеграм-канале глава Белгородской области обратился со словами благодарности ко всем оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам:

- Сам вчера видел, как сотрудники МВД на подходе к горящему зданию одних выводили из опасной зоны, других не допускали в обстреливаемый периметр, не заботясь в этот момент о собственной жизни. А наши самые крутые спасатели МЧС почти с молниеносной скоростью тушат любой пожар! И, конечно, врачи, которые на своих плечах выдерживают сейчас бремя похлеще коронавируса. А энергетики при этом стараются максимально оперативно вернуть свет в дома людей, проявляя одновременно истинный героизм, находясь под обстрелом, и высочайший профессионализм при ликвидации последствий! Спасибо вам от всех белгородцев!!! Только так! Плечом к плечу! Все вместе - мы победим! - написал Вячеслав Гладков.