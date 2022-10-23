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Общество23 октября 2022 13:19

Власти Белгородской области помогут с восстановлением машин после обстрела Шебекино

Контролировать работу будет глава городского округа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Шебекино 22 октября пострадало большое количество автомобилей. Несколько транспортных средств сожжены полностью. Глава региона пообещал помочь владельцам машин с восстановлением и компенсацией затрат.

- Проведем оценку и на основании независимой экспертизы будем принимать решения или о восстановлении, или о приобретении, или о компенсации затрат. Всей этой работой будет заниматься глава округа Владимир Жданов. Жду его доклад в среду, - написал губернатор.