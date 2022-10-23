Белгородка отдала мошенникам больше двух миллионов рублей

В общей сложности потерпевшая перечислила на счета аферистов более двух миллионов рублей, которые взяла в кредит Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода с заявлением о хищении крупной суммы денег обратилась 59-летняя жительница региона. По предварительным данным, злоумышленники обманули женщину, представившись биржевыми брокерами.

Доверчивая белгородка, заинтересовавшись предложением дополнительного заработка, с 2021 года вкладывала деньги, как ей казалось, в выгодные инвестиции, но вывести ничего так и не смогла. В общей сложности потерпевшая перечислила на счета аферистов более двух миллионов рублей, которые взяла в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Сотрудники полиции рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.