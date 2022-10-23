Обследования в рамках проекта «Поезд здоровья» прошли почти 40 тысяч жителей Белгородской области

В день принимают в среднем до 50 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области рассказал, что за 4 месяца курсирования мобильного комплекса «Поезд здоровья» в 59 сельских населенных пунктах региона консультации у профильных специалистов и необходимое лечение смогли получить почти 40 тысяч жителей.

- Очень важная информация для всех районов Белгородской области, особенно для удаленных населенных пунктов. У 2 тысяч человек обнаружены признаки серьезных, в том числе онкологических заболеваний, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Мобильные комплексы оснащены флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Специалисты ведут прием по предварительной записи. В день принимают в среднем до 50 пациентов.

Губернатор также отметил, что проект «Поезд здоровья» оказался востребованным среди жителей, поэтому продолжит работать и в зимний период. Глава региона поручил учесть погодные условия – в кабинетах должно быть тепло и комфортно, маршруты к месту приема должны пролегать по обработанным, убранным от снега и льда трассам. Новый цикл начнется с 7 ноября.