Вячеслав Гладков подписал соглашения с 13 предприятиями Белгородской области о сохранении заработка мобилизованным

Гладков: Спокойней станет не только самим военнослужащим, но и их семьям. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках подписанного соглашения руководители предприятий обязуются сохранить за мобилизованным сотрудником его рабочее место, приостанавливая действие трудового договора. Работодатели обеспечивают сохранение уровня доходов работников и производят выплаты в размере средней зарплаты сотрудникам, принимающим участие в специальной военной операции.

В числе подписавших соглашение 13 предприятий сферы дорожного хозяйства и транспорта. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

- Я очень вам всем благодарен! Регулярно встречаюсь с военнослужащими. Понимаю, что это стресс для каждой семьи. Вы приняли решение сохранить всем своим мобилизованных сотрудникам доход – это большое дело. Спокойней станет не только самим военнослужащим, но и их семьям, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее губернатор подписал аналогичные соглашения с агропромышленными, промышленными предприятиями, а также работодателями сферы ЖКХ Белгородской области. Кроме того, самозанятые и безработные граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать дополнительную поддержку за счет средств регионального бюджета.