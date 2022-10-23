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Общество23 октября 2022 9:15

Вячеслав Гладков рассказал о прохождении военно-врачебных комиссий для мобилизованных

От белгородцев продолжают поступать запросы в Центр помощи военнослужащим
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области в утреннем обращении рассказал, что от белгородцев, попавших под частичную мобилизацию, продолжает поступать большое количество обращений в Центр помощи военнослужащим.

- Вопросы поступают в части прохождения военно-медицинских комиссий и дополнительного обследования врача на месте комплектования воинских частей. Все главы муниципальных образований стараются лично участвовать в решении вопросов. Стараюсь заехать по мере возможности. Напомню, что от Правительства Белгородской области там есть представители. Пожалуйста, обращайтесь к ним, или, я сейчас говорю родственникам, донесите эту информацию до ваших сыновей или мужей: если эти действия не находят ответа, то есть военная прокуратура, которая будет принимать соответствующие действия для того, чтобы защитить право военнослужащего, - подчеркнул глава региона.