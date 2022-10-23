Белгородцы, призванные в рамках частичной мобилизации, и их семьи могут получить отсрочку по кредитам

Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Мобилизованные белгородцы могут воспользоваться отсрочкой по кредитам. Об этом сообщает Министерство финансов и бюджетной политики региона. Льготный период продлится все время военной службы и еще 30 дней сверх того.

28 сентября 2022 года на пленарном заседании ГД РФ был принят Закон «О кредитных каникулах», который позволяет самим мобилизованным, а также их ближайшим родственникам получить отсрочки по кредитам. Для этого достаточно обратиться в кредитную организацию и подтвердить факт мобилизации.

Сделать это можно в срок до 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Помимо мобилизованных такой отсрочкой смогут воспользоваться военнослужащие по контракту (заключившие контракт не только с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб), добровольцы, индивидуальные предприниматели, а также пограничники, находящиеся на территории России, но задействованные в специальной военной операции.

При гибели или получении инвалидности I группы такой кредит будет списан целиком.