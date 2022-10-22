В Белгородской области повреждена газовая ветка

ЧП на газовой ветке не отразилось на потребителях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

О повреждении газовой ветки в одном из районов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ветка заглушена. Местные жители остаются с газом.

Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте происшествия. О причинах повреждения ветки не сообщается.

- Ждем выгорания газа. Распространения не будет, но газ должен прогореть. После этого приступим к восстановительным работам, - сообщил губернатор Белгородской области.