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Происшествия22 октября 2022 17:05

В Белгородской области повреждена газовая ветка

Аварийно-восстановительные бригады на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ЧП на газовой ветке не отразилось на потребителях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

ЧП на газовой ветке не отразилось на потребителях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

О повреждении газовой ветки в одном из районов Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ветка заглушена. Местные жители остаются с газом.

Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте происшествия. О причинах повреждения ветки не сообщается.

- Ждем выгорания газа. Распространения не будет, но газ должен прогореть. После этого приступим к восстановительным работам, - сообщил губернатор Белгородской области.