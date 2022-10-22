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Общество22 октября 2022 13:37

В Шебекино полностью восстановлены коммуникации после обстрела ВСУ

Пожар на гражданских объектах потушен
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков сообщил в соцсети о текущей обстановке в Шебекино после обстрела со стороны Украины. Пожар на гражданских объектах полностью потушен. Подразделения МЧС производят проливку и разборку конструкций.

- По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены, - написал губернатор Белгородской области.

Напомним, два мирных жителя погибли в результате обстрела Шебекино 22 октября.

В результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребовалось несколько часов.