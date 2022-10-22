Белгородка Арина Кирик возглавила мировой рейтинг по кикбоксингу

Арина Кирик и Алексей Потеряхин. Скриншот со страницы Алексея Потеряхина в VK.

Обновился рейтинг WAKO - Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга. По итогам всех кубков и первенств Европы и мира 2021-22 годов белгородская спортсменка Арина Кирик заняла первую строчку мирового рейтинга в самом жестком разделе кикбоксинга - К1, возрастная группа - младшие юниорки (15-16 лет), весовая категория - 48 кг.

- В начале 2021 года Арина занимала вторую строчку рейтинга в разделе кик-лайт среди старших девушек (13-15 лет) - 42 кг, и шестую строчку рейтинга в разделе лайт-контакт среди юниорок (16-18 лет) - 50 кг, - рассказал «КП» ее тренер Алексей Потеряхин. - И вот в конце 2022 года мы вышли на первую строчку рейтинга ринговой дисциплины - К1...

Напомним, что в начале 2019 года другая воспитанница Алексея Потеряхина Ксения Артебякина занимала вторую строчку сразу в двух разделах кикбоксинга: лайт-контакт и кик-лайт в старших девушках (13-15 лет) - 46 кг.