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Общество21 октября 2022 19:57

Энергетики полностью восстановили электричество в Шебекино Белгородской области после обстрела

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам электроснабжения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Шебекинском городском округе Белгородской области в 21:10 21 октября было полностью восстановлено электроснабжение после очередного обстрела со стороны Украины. Из-за прямого попадания снаряда, загорелось промышленное предприятие. Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с предприятием. В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения.

Как сообщил Вячеслав Гладков, пожар на объекте локализован. Спасатели проливают и охлаждают резервуары. Специалисты Белгородэнерго оперативно обеспечили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам электроснабжения. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.