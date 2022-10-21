В Белгороде пройдет этнографический диктант

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают 30 вопросов. На их выполнение предусмотрено 45 минут. У участников будет возможность сразу узнать правильные ответы и получить историческую справку со ссылками на источники. Диктант можно будет пройти и очно. В Белгороде будет работать одна такая площадка на базе Института искусств и культуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участниками диктанта могут стать не только жители России, но и зарубежных стран. Официальный сайт и задания будут доступны на русском, английском и испанском языках. Эта просветительская акция призвана оценить уровень этнографической грамотности, знаний о народах, проживающих в России. Цель диктанта – привлечь внимание общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Подробнее об акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте.