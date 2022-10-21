22 октября в Белгородской области ожидаются заморозки

Ветер ночью восточный, днем – южный, 5-10 м/с. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем – южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем от +5 до +10 градусов. В Белгороде ночью около 0, днем от 8 до 10 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети. Холодными вечерами обогревайте свои дома, не нарушая правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Во время нахождения на осенней рыбалке не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Водителям специалисты напоминают о проверке технического состояния автомобиля: стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.