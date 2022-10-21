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Здоровье21 октября 2022 12:04

Свыше 161 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 208 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 133 человека заболели, а выздоровели – 208.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 046 пациентов, выздоровели – 157 566, умерли – 2 299. Сейчас из 231-го госпитализированного девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 19 октября в нашем регионе заболели 139 человек, а выздоровели – 237. А 18 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 211 к 145-ти.