Свыше 161 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 133 человека заболели, а выздоровели – 208.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 046 пациентов, выздоровели – 157 566, умерли – 2 299. Сейчас из 231-го госпитализированного девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 19 октября в нашем регионе заболели 139 человек, а выздоровели – 237. А 18 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 211 к 145-ти.