Окна белгородской филармонии защитят броней

На госзакупках появился лот на бронирование витража здания филармонии укрепляющей ударопрочной пленкой. Срок исполнения работ - с 24 октября по 14 ноября. Правда, исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Также, судя по документам, на плёнке не допускаются царапины, щербины, складки и отпечатки пальцев на поверхности.

При мытье плёнки необходимо использовать поролон и убирать остатки воды при помощи х/б ткани или резины с металлическим канатом. Для очистки нужно применять любые моющие средства, не содержащие абразивов. Известно, что закупка проходила у единственного поставщика. Стартовая цена контракта - 225 840 рублей.