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Общество21 октября 2022 10:14

Мнение россиян: товары, отечественное производство которых нужно возрождать или увеличивать

Список наиболее важных товаров возглавляют лекарства, хлеб и мясомолочная продукция, одежда и обувь
Источник:kp.ru
В целом, большинство россиян не ожидает перебоев в снабжении товарами первой необходимости и не намерено делать запасы.

В целом, большинство россиян не ожидает перебоев в снабжении товарами первой необходимости и не намерено делать запасы.

56% наших сограждан уверены, что перебоев со снабжением товарами первой необходимости в их регионах не было и не будет - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка «Открытие». Наиболее уверены в этом отношении жители Урала (65%) и Юга России (60%).

К слову, 50% респондентов никогда не делали и не планируют делать запасов продовольствия, медикаментов или бытовых товаров первой необходимости.

Отвечая на вопрос о том, производство каких товаров в России нужно возродить или увеличить в первую очередь, россияне чаще всего называли лекарственные препараты (70%), продукты питания - хлеб, мясомолочную продукцию (58%), одежду и обувь (46%), бытовую технику (42%). При этом 39% опрошенных полагают, что в первую нужно увеличивать производство продукции двойного и военного назначения, столько же - парфюмерии и предметов личной гигиены, а также автомобилей, строительных и отделочных материалов.