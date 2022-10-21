У жителя Белгородской области изъяли девять гранат и свыше 300 патронов

УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили у жителя села Ближняя Игуменка Белгородского района незаконно хранившееся огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Во время обыска в складском помещении, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены шесть ручных гранат (Ф-1), столько же унифицированных запалов ручной гранаты (УЗРГМ), три ручные гранаты (РГН), столько же ударно-дистанционных запалов (УДЗ), а также свыше 300 патронов различных модификаций. Проведённое исследование подтвердило, что все изъятое пригодно для использования по назначению.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России, по ч. 1 ст. 222 УК России. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.