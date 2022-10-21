Белгородец сначала напугал девочку, а затем избил ее отца

В ОМВД России по Белгородскому району обратился житель села Пушкарное. Мужчина сообщил, что прохожий в ходе конфликта причинил ему телесные повреждения. Участковые установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый напугал на улице несовершеннолетнюю дочь потерпевшего и её подругу. Отец, возмущенный тем, что посторонний мужчина подошел к детям, сделал ему замечание. Злоумышленник агрессивно отреагировал и нанес оппоненту несколько ударов, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. В ходе проверки было установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за причинение побоев мачехе.

В соответствии с ч.1 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев.