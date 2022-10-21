Белгородские волейболисты одержали первую гостевую победу в Суперлиге-2022/23

24 октября наши парни сыграют дома с новокуйбышевской «Новой». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Оренбурге состоялся матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Местный «Нефтяник» принимал «Белогорье». Хозяева не смогли толком бросить вызов нашим парням Итог – 12:25, 19:25, 18:25 и 0:3 по сумме в пользу «львов». Это первая гостевая победа подопечных Бориса Колчина в этом чемпионате. Ранее «Белогорье» уступило в Уфе «Уралу» (1:3). В Оренбурге Мохамед Аль Хачдади набрал в этой встрече 14 очков. Всего на один балл отстал Павел Тетюхин. 10 мячей у Станислава Маслиева.

После четырех туров сразу три клуба имеют в своем активе по девять очков. Это питерский «Зенит», ленинградское «Динамо» и «Факел» из Нового Уренгоя. У «Белогорья», как и у казанского «Зенита» по девять баллов, и они делят четвертое – пятое места. Теперь 24 октября наши парни сыграют дома с новокуйбышевской «Новой». Начало игры в 18:00.

- Для «львов» этот день особенный - ровно 30 лет назад, 24 октября 1992 года, «Белогорье» провело свой первый матч в российской Суперлиге, - сообщает пресс-служба белгородского клуба.