Белгородский «Салют» обыграл хабаровских армейцев

«Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (37 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 20 октября, в матче 17-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле дубль хабаровского СКА. После нулевого первого тайма команды выдали сверхрезультативный второй. По разу гостей огорчили Малахов (49-я), Бояркин (65-я) и Дегтев (90-я). У дальневосточников сил хватило лишь на гол престижа – отличился Коротков (79-я). Итог – 3:1 в пользу «Салюта».

«Салют»: Ковалёв, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Жилмостных, Дудайти (Канищев, 77), Белобаев (Дегтярёв, 63), Бояркин, Малахов (Сошников, 77), Сухов (Матвевнин, 46), Курзенёв (Дёгтев, 46).

После вчерашнего игрового дня «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (37 очков). Лидирует «Калуга» (38). В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (34). В 18-м туре 23 октября наши парни сыграют дома с «Динамо» из Владивостока (четвертое место, 29 очков). Начало игры в 15:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет лидерство, правда уже в паре с Валерием Альшанским из долгопрудненского «Космоса». У них по 11 голов. Следом располагается Иван Хлебородов из «Калуги» с девятью мячами.