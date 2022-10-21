В Белгородской области начал работу мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе традиционного утреннего обращения к жителям региона рассказал о том, что появилась еще одна возможность получить бесплатную юридическую помощь.

- В апреле этого года встречался с министром юстиции РФ. Есть замечательный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Договорились расширить этот проект на территории Белгородской области и выполняем это. К нам поступил мобильный офис, он начинает работать, ездить по населенным пунктам области и оказывать бесплатную юридическую помощь. Сегодня, с 11 до 16, если я не ошибаюсь, город Бирюч, на площади около ЦМИ он будет работать, - сообщил Вячеслав Владимирович.

В ближайшие дни будет опубликован график работы мобильного офиса.