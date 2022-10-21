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Общество21 октября 2022 6:15

Глава Белгородчины рассказал схему получения выплаты за ранение

Нужно предоставить документы в Министерство здравоохранения региона
Алексей СЕРГУНИН

Во время традиционного утреннего обращения в VK к жителям Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков пояснил, как военным получить выплату от области за ранение.

- То есть вы получили ранение, вылечились, вне зависимости от того, в госпитале или другом лечебном учреждении Российской Федерации, военном или гражданском, получили заключение военно-медицинской комиссии и принесли документы в Министерство здравоохранения Белгородской области, - уточнил Вячеслав Владимирович.

За ранение средней тяжести и тяжелое ранение область выплачивает 500 тысяч рублей.