Глава Белгородчины рассказал схему получения выплаты за ранение

Во время традиционного утреннего обращения в VK к жителям Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков пояснил, как военным получить выплату от области за ранение.

- То есть вы получили ранение, вылечились, вне зависимости от того, в госпитале или другом лечебном учреждении Российской Федерации, военном или гражданском, получили заключение военно-медицинской комиссии и принесли документы в Министерство здравоохранения Белгородской области, - уточнил Вячеслав Владимирович.

За ранение средней тяжести и тяжелое ранение область выплачивает 500 тысяч рублей.