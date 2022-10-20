21 октября в Белгородской области воздух охладится до 0 градусов

Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем +5+10 градусов. В Белгороде ночью от 3 до 5 градусов выше ноля, днем +8+10 градусов. Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. А также следить за исправностью электропроводки, и своевременно заменять пришедшие в негодность участки электропроводов.

Рыбакам во время промысла инспекторы ГИМС рекомендуют рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о своём местоположении родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Водителям специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим и избегайте резких манёвров. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.