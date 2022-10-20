Белгородские полицейские во взаимодействии с сотрудниками СК за день раскрыли два особо тяжких преступления

В обоих случаях орудием убийства стал нож. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 19 октября, днем от диспетчера ЕДДС в полицию Старого Оскола поступило сообщение об обнаружении в слободе Стрелецкой мужчины с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия медики выявили у 51-летнего местного жителя не менее шести ножевых ранений и обильную потерю крови. От полученных травм потерпевший скончался. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативники во взаимодействии с патрульными и сотрудниками Следственного комитета установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Он был задержан по горячим следам. По предварительным данным, преступлению предшествовал конфликт мужчин, проживающих на одной улице. В результате ссоры находившийся в нетрезвом состоянии злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом. Вернувшаяся домой жена 51-летнего старооскольца обнаружила его лежащим у калитки. Спасти мужчину не удалось. После совершения преступления подозреваемый отправился к себе домой, где и был задержан полицейскими. Еще одно особо тяжкое преступление произошло в Старом Осколе в тот же день. По предварительным данным, в одной из квартир микрорайона Жукова, злоупотребившая спиртными напитками 52-летняя женщина, ножом нанесла своему сожителю не менее трех ударов в живот, после чего вызвала скорую помощь. Мужчина скончался от полученных ранений, а злоумышленница была задержана прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы. По данным фактам следственный отдел по Старому Осколу СУ СК России по Белгородской области возбудил уголовные дела