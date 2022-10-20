Белгородец угрожал расправой назойливой гостье

На днях в ОМВД России по Волоконовскому району обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей угрожали физической расправой. Участковые установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где уже находился злоумышленник. Желая остаться наедине с хозяйкой, мужчина стал намекать её приятельнице, что той пора домой. Однако гостья уходить не спешила. Тогда подозреваемый схватил отвертку и, приставив к горлу потерпевшей, стал угрожать ей физической расправой. Испугавшись, женщина убежала и позже обратилась в полицию. В соответствии с ч.1 ст. 119 УКРФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.