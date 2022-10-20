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Здоровье20 октября 2022 12:50

139 белгородцев заболели ковидом 19 октября

Тем временем за минувшие сутки в регионе 237 человек вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старого Оскола 1938 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 139 человек заболели, а выздоровели – 237.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 160 913 пациентов, выздоровел – 157 358, умерли – 2 299. Сейчас из 229-ти госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 18 октября в нашем регионе заболели 145 человек, а выздоровели – 211. А 17 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 203 к 151-му.