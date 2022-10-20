21 октября в Белгородской области пройдет первое заседание нового оперштаба

Уже завтра губернатор проведет первое заседание оперштаба. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Как сообщалось ранее, вчера, 19 октября, президент РФ Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

- Подписал постановление о мерах по реализации в Белгородской области Указа Президента РФ, - сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Документ был опубликован вчера, им определен состав оперштаба области и положение о деятельности штаба.

- Первое заседание пройдет в пятницу 21 октября, - уточнил губернатор.