Шесть белгородских предприятий сохранят зарплату своим мобилизованным работникам

Губернатор Белгородской области пообещал с каждым работодателем обсудить вопрос сохранения зарплаты мобилизованным. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Вчера, 19 октября, шесть промышленных предприятий Белгородской области подписали соглашение с правительством региона о сохранении зарплаты своим мобилизованным работникам.

- Очень благодарен руководителям, поддержавшим эту инициативу. Регулярно встречаюсь с военнослужащими и их жёнами. Понимаю, как сильно они переживают за свои семьи. Мы со своей стороны оказали поддержку в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному. 320 млн рублей на сегодняшний день уже перечислены. И этой суммы, по нашим расчётам, должно хватить хотя бы на ближайшие два месяца, до того, когда произойдёт понимание дохода военнослужащего в Министерстве обороны. Работу по сохранению заработной платы буду проводить с каждым работодателем. Вижу, что обратная реакция есть, военнослужащие и их семьи видят, что мы помогаем, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне сторонами соглашения с Правительством региона выступили: ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий», ООО «Белгородский завод металлоизделий», ООО УК «АЛКОР» – управляющей компании ООО «АЛТЕК», ООО «ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД» и ООО ПФ «Русский Инструмент».