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Общество19 октября 2022 15:02

В Белгороде открыли бюст герою Советского союза Анатолию Ачкасову

На Курской дуге 34 ка Ачкасова сожгла пять немецких танков
Алексей СЕРГУНИН
Открытие состоялось в парке Победы.

Открытие состоялось в парке Победы.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Открытие состоялось 18 октября в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Война для Анатолия Ачкасова началась в 17 лет. Он часто вспоминал бои под Томаровкой. Пять подбитых «тигров», уничтоженная рота пехоты. Страшный бой, в котором 63 наших танка вышли против 500 вражеских. На Курской дуге 34 ка Ачкасова сожгла пять немецких танков. В этот год ему исполнилось всего 20.

В 1945 году Анатолий Григорьевич получил звание Героя Советского Союза.

- Теперь на Аллее Героев в парке Победы увековечена память об этом удивительном человеке. О его подвиге, славе, доблести, любви к Родине. Мы помним кто наши предки. Мы гордимся ими. И это даёт силы и уверенность в наше непростое время, – отметил мэр Белгорода Антон Иванов.