Общественники организовали Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей

В ходе традиционного обращения в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что решение о создании регионального фонда поддержки военнослужащим было принято общественниками в результате многочисленных вопросов от жителей с тем, как они могут оказать финансовую поддержку солдатам и частично мобилизованным из Белгородской области и их семьям.

- Часто получаю от вас вопросы о том, как можно помочь нашим солдатам и мобилизованным, куда перевести деньги на эту помощь? Вчера общественники создали Белгородский фонд поддержки военнослужащих. Ему точно можно доверять. За счет средств фонда будет оказываться поддержка нашим военнослужащим, закупаться экипировка, одежда и предметы первой необходимости, а также будем помогать их семьям, - пояснил Гладков.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что все неравнодушные могут внести свой вклад в общее дело и пожертвовать любую посильную сумму во вновь созданный фонд.

- У кого есть возможность, у кого есть желание - нашим парням нужно помочь. Сегодня сам это сделаю. Жена съездит и перечислит деньги в этот фонд. И я надеюсь, что все траты, которые будут производиться, сколько получил фонд благотворительной поддержки, куда эти деньги перечислены - должна быть публичная информация, которая должна предоставляться хотя бы раз в месяц. Надеюсь, что так и будет, - подытожил Вячеслав Владимирович.

Реквизиты:

Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей ИНН 3100008070/КПП 310001001 БИК 041403633 Р/с 40701810607000000246 К/с 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК