20 октября в Белгородской области пройдут дожди

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами туман. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем +8+13 градусов. В Белгороде ночью от 4 до 6 градусов выше ноля, днем +9+11 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством в дождь - необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. В связи с появлением тумана будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.