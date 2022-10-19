Более 157 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Новооскольского горокруга 1941 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 145 человек заболели, а выздоровели – 211.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 160 774 пациента, выздоровел – 157 121, умерли – 2 298. Сейчас из 241-го госпитализированного три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 17 октября в нашем регионе заболел 151 человек, а выздоровели – 203. А 16 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 207 к 154.